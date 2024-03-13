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Pabst Hein. Adam

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

05.11.1814

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
1869
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
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