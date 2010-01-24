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Куличенко Юрий Валерьевич
Куличенко Юрий Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Куличенко Валерий Владимирович
1986 г.р.
Мать
Куличенко (Саянкина) Екатерина Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2010
Отец:
Куличенко Валерий Владимирович
Мать:
Куличенко Екатерина Сергеевна
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