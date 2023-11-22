Смехнова Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Смехнов Трофим Ларионович
Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Смехнов Прохор Ларионович
Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно