Смехнова Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмехнова Феврония Васильевна

Смехнова Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смехнов Трофим Ларионович

Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Смехнов Прохор Ларионович

Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Смехнов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Смехнов Леон Ларионович

Отец ребёнка: Смехнов Ларион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смехнов Ларион Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close