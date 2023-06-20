(Миляева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миляева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Иван

Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Смерть
Неизвестно