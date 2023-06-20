(Миляева) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Иван
Отец ребёнка: Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно