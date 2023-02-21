Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фёдор Потапов

Мать: Афросинья

Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Андреев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
24.05.1873

Сын: Андреев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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