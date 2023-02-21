Фёкла Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фёдор Потапов
Мать: Афросинья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Андреев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
24.05.1873
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно