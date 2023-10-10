Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)
Место рождения
Дата рождения08.03.1863 ст.
Дата смерти28.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1863 ст.
Бракосочетание
31.10.1885 ст.
Жена: Флеер Мария Исаевна
Рождение ребёнка
30.07.1886 ст.
Сын: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)
Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1889 ст.
Сын: Флеер Исай Густавович (Гутманович)
Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.
Сын: Флеер Григорий Густавович (Гутманович)
Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна
Рождение ребёнка
09.09.1895 ст.
Сын: Флеер Федор Густавович (Гутманович)
Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна
Смерть
28.02.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург