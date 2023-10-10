Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

08.03.1863 ст.

Дата смерти

28.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1863 ст.

Отец: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Мать: Флеер Любовь Григорьевна (Гиршевна)

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
31.10.1885 ст.

Жена: Флеер Мария Исаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.07.1886 ст.

Сын: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)

Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1889 ст.

Сын: Флеер Исай Густавович (Гутманович)

Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.

Сын: Флеер Григорий Густавович (Гутманович)

Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна

Рождение ребёнка
09.09.1895 ст.

Сын: Флеер Федор Густавович (Гутманович)

Мать ребёнка: Флеер Мария Исаевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
28.02.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close