Нафикова (Романовская) Клара Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1940
Дата смерти04.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
02.03.1967
Дочь: Нафикова Светлана Рафкатовна
Отец ребёнка: Нафиков Рафкат Газибович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Иван
Смерть
04.03.2005