Нафикова (Романовская) Клара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова (Романовская) Клара Ивановна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

18.10.1940

Дата смерти

04.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Иван

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1967

Дочь: Нафикова Светлана Рафкатовна

Отец ребёнка: Нафиков Рафкат Газибович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафиков Рафкат Газибович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Иван

Смерть
04.03.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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