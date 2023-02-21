Житкова Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти21.08.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1842
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.
Сын: Житков Александр Павлович
Отец ребёнка: Житков Павел Иванович
Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1850