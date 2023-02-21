Житкова Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова Параскева Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.08.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1842

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.

Сын: Житков Александр Павлович

Отец ребёнка: Житков Павел Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Павел Иванович

Смерть
21.08.1850
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