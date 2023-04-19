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Воронцов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1946

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946

Отец: Воронцов Иван Гаврилович

Мать: Воронцова Устинья Федоровна

Бракосочетание
12.12.1970

Жена: Воронцова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Ирина Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Ирина Ивановна

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