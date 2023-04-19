Воронцов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1946
Бракосочетание
12.12.1970
Жена: Воронцова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1971
Рождение ребёнка
26.04.1975
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1984