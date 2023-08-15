Михалев Прокоп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Прокоп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Михалев Василий

Мать: Михалева Елена

Смерть
2006