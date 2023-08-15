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Михалев Прокоп Васильевич
Михалев Прокоп Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Михалев Василий
Мать
Михалева Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Михалев Василий
Мать:
Михалева Елена
Смерть
2006
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