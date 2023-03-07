Симун Константин Михелевич
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1988
Бостон, США
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Таллин
Смерть
2019
Бостон, США