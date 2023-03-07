Симун Константин Михелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симун Константин Михелевич

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1934

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1988
Бостон, США
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Таллин
Смерть
2019
Бостон, США
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