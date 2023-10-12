Коноплев Гаврило Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Гаврило Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Коноплев Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: Коноплева Авдотья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Авдотья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Смерть
Неизвестно
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