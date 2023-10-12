Коноплев Гаврило Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1728
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Коноплев Никифор Гаврилович
Мать ребёнка: Коноплева Авдотья Лукояновна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 лист
Смерть
Неизвестно