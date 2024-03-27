Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Тощев Антон

Отец ребёнка: Тощев Алексей

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Тощев Григорей

Отец ребёнка: Тощев Алексей

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тощев Андрей

Отец ребёнка: Тощев Алексей

Старостеклянный завод Спасский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тащев Иван

Отец ребёнка: Тощев Алексей

Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тащев Антоний

Отец ребёнка: Тощев Алексей

Смерть
Неизвестно
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