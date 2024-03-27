Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Тощев Антон
Отец ребёнка: Тощев Алексей
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Тощев Григорей
Отец ребёнка: Тощев Алексей
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тощев Андрей
Отец ребёнка: Тощев Алексей
Старостеклянный завод Спасский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Тащев Иван
Отец ребёнка: Тощев Алексей
Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тащев Антоний
Отец ребёнка: Тощев Алексей
Смерть
Неизвестно