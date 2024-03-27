Игнатьева (Тянникова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Тянникова) Анна Владимировна

Место рождения

село Макарьево

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.05.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Тянников Владимир

Мать: Тянникова (Тяникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Игнатьева) ?

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Игнатьева) ?

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
при строительстве ГЭС село затоплено, переехали в село Ново Захаркино
Бракосочетание
1929

Муж: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
?.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
07.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Смерть
?.05.1991
Похороны
Неизвестно

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