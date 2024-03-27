Игнатьева (Тянникова) Анна Владимировна
Место рождениясело Макарьево
Дата рождения1912
Дата смерти?.05.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Тянников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Игнатьева) ?
Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Игнатьева) ?
Отец ребёнка: Игнатьев Афанасий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
при строительстве ГЭС село затоплено, переехали в село Ново Захаркино
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
?.01.1935
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
07.01.1953
Смерть
?.05.1991
Похороны
Неизвестно