Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1930

Дата смерти

16.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алеексеенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1953

Дочь: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Алеексеенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1957

Сын: Алексеенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Алеексеенко Петр Иванович

Смерть
16.06.2023

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