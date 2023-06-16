Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1930
Дата смерти16.06.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1953
Дочь: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Алеексеенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1957
Сын: Алексеенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Алеексеенко Петр Иванович
Смерть
16.06.2023