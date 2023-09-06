(Асатрян) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Асатрян) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асатрян Сероб

Отец ребёнка: Асатрян ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаян Парандзем

Отец ребёнка: Асатрян ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харутюнян Сона

Отец ребёнка: Асатрян ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачикян Лиза

Отец ребёнка: Асатрян ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатрян ?

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