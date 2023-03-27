Козлов Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.2011
Дочь: Козлова Василиса Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности