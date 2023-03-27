Козлов Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.2011

Дочь: Козлова Василиса Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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