Соколова (Смирнова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Смирнова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956

Отец: Смирнов Сергей Михайлович

Мать: Смирнова Елена Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
04.11.1977

Муж: Соколов Владимир Александрович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Тюнева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1983

Дочь: Соколова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович

Игналина (Ignalina)
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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