Соколова (Смирнова) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956
Бракосочетание
04.11.1977
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Тюнева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
18.11.1983
Дочь: Соколова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович
Игналина (Ignalina)
Место жительства
Неизвестно