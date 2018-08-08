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Петухов Юрий Петрович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

27.02.1938

Дата смерти

08.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938

Отец: Петухов Пётр Зиновьевич

Мать: Петухова Александра Дмитриевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
06.10.1961

Жена: Петухова Мария Игнатьевна

Св-во о браке II-СМ №074331 выдано 6.10.1961 запись № 945
Развод
09.07.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.02.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Место жительства
2015
Азов, город Азов, Ростовская область
ул Гоголя, д. 43
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Петухова Мария Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор Азовского городского дворца культуры
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
ул. Инзенская, д 7, кв 22
Смерть
08.08.2018
Азов, город Азов, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь после ампутации ног
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