Петухов Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1938
Дата смерти08.08.2018
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938
Бракосочетание
06.10.1961
Св-во о браке II-СМ №074331 выдано 6.10.1961 запись № 945
Развод
09.07.2002
Жена: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
27.02.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
2015
ул Гоголя, д. 43
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Петухова Мария Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Азовского городского дворца культуры
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Инзенская, д 7, кв 22
Смерть
08.08.2018
Причина смерти: Болезнь после ампутации ног