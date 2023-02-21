Друцкая (Жеребятичева) Анна Петровна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1604
Дата смерти1668
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1604
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Бракосочетание
1620
Царство Русское
Рождение ребёнка
1621
Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исленьева Мария Семёновна
Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович
Смерть
1668