Друцкая (Жеребятичева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая (Жеребятичева) Анна Петровна

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1604

Дата смерти

1668

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1604

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Бракосочетание
1620

Муж: Друцкий Семён Иванович

Царство Русское
Рождение ребёнка
1621

Сын: Друцкий Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исленьева Мария Семёновна

Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович

Смерть
1668
Москва, город федерального значения Москва
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