Тренина (Макарова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1923
Дата смерти07.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923
Рождение ребёнка
01.05.1946
Рождение ребёнка
07.01.1948
Сын: Тренин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Тренин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Тренин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1957
Рождение ребёнка
09.05.1959
Смерть
07.02.1995