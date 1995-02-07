Тренина (Макарова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренина (Макарова) Анна Алексеевна

Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1923

Дата смерти

07.02.1995

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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1953 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923

Отец: Макаров Алексей Иванович

Мать: Макарова (Фунтусова) Агния Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Тренин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Тренин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Тренин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Михаил Васильевич

Смерть
07.02.1995

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