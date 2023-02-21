Субботина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1971

Сын: Субботин Максим Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Субботина Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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