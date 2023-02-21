Субботина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1971
Сын: Субботин Максим Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Субботина Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан