Закиров Рашит Габдулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Рашит Габдулхакович

Место рождения

с Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1984
злокачественная опухоль мозга

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