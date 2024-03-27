Закиров Рашит Габдулхакович
Место рожденияс Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1984
злокачественная опухоль мозга