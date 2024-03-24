Ширугин Кузьма Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширугин Кузьма Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ускова Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширугин Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна

д. Храпки, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко (бушкина) Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна

д. Храпки, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширугин Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
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