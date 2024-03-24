Ширугин Кузьма Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ускова Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна
д. Храпки, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко (бушкина) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна
д. Храпки, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Ширугина Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно