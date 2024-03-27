Конова (Прусакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти18.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Прусаков Дмитрий
Рождение ребёнка
02.05.1930
Сын: Конов Георгий
Отец ребёнка: Конов Федор
Рождение ребёнка
14.01.1934
Дочь: Родина Раиса
Отец ребёнка: Конов Федор
Рождение ребёнка
1935
Сын: Конов Афанасий
Отец ребёнка: Конов Федор
д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конов Федор
Смерть
18.10.1994