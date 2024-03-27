Конова (Прусакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонова (Прусакова) Анна

Конова (Прусакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Прусаков Дмитрий

Мать: Прусакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.05.1930

Сын: Конов Георгий

Отец ребёнка: Конов Федор

Рождение ребёнка
14.01.1934

Дочь: Родина Раиса

Отец ребёнка: Конов Федор

Рождение ребёнка
1935

Сын: Конов Афанасий

Отец ребёнка: Конов Федор

д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конов Федор

Смерть
18.10.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close