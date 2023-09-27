Коновалов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1972

Дочь: Молчанова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно
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