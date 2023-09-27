Коновалов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1972
Дочь: Молчанова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно