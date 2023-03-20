Каширин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.?

Дочь: Каширина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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