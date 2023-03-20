Каширин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.?
Дочь: Каширина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каширина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно