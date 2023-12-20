Волков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1959
Дата смерти20
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20
Рождение ребёнка
25.11.80
Дочь: Сироткина Олеся Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
03.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Волков Вадим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности