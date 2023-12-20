Волков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1959

Дата смерти

20

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20
Рождение ребёнка
25.11.80

Дочь: Сироткина Олеся Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
03.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1989

Сын: Волков Вадим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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