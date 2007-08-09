Хлопина Алёна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопина Алёна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2007

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2007

Отец: Хлопин Евгений Витальевич

Мать: Глухих Нина Александровна