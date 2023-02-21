Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1922

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Волоцкой Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1928

Сын: Соболев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Волоцкой Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Михаил Васильевич

Смерть
1958
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