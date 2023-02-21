Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1922
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Волоцкой Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1928
Сын: Соболев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Волоцкой Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958