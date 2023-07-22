Боталова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: Захарова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Боталов Алексей Васильевич

Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно