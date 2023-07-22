Боталова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: Захарова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Боталов Алексей Васильевич
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно