Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Муллин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Муллина Афьнья Петровна

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Муллина Анна Петровна

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Муллина Елена Петровна

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Муллина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муллин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Муллин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Муллин Егор Петрович

Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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