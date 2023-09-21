Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Муллина Афьнья Петровна
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Муллина Анна Петровна
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Муллина Елена Петровна
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Муллина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Муллин Егор Петрович
Отец ребёнка: Муллин Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно