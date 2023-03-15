Волков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: Волков Василий
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2004