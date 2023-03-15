Волков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Волков Василий

Мать: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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