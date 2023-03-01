Макушев Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев Николай Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макушева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушева Флорида Иннокентьевна

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