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Иосиф Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
04.11.1851

Жена: Иринья Егорова (Вна)

по МК1851 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4QL?i=750&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
20.11.1868 ст.

Дочь: Степанида Иосифова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.

Дочь: Акилина Иосифова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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