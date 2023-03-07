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Хотенченко Артём Александрович
Хотенченко Артём Александрович
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
31.01.1978
Пол
Мужской
Отец
Хотенченко Александр Григорьевич
1941 г.р.
Мать
Хотенченко (Коноплёва) Мария Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1978
Отец:
Хотенченко Александр Григорьевич
Мать:
Хотенченко Мария Ивановна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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