Климин Анистифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Климин Александр Анистифорович
Мать ребёнка: не указана
Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Климин Степан Анистифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно