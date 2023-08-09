Климин Анистифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климин Анистифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Климин Александр Анистифорович

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Климин Степан Анистифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно