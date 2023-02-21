Алексеева (Фролова) Дина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1990
Отец: Фролов Олег Витальевич
Мать: Фролова Галина Стахиевна
Рождение ребёнка
24.08.2016
Сын: Алексеев Платон Артемович
Отец ребёнка: Алексеев Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алиса Артемовна
Отец ребёнка: Алексеев Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Артем