Алексеева (Фролова) Дина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Фролова) Дина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1990

Отец: Фролов Олег Витальевич

Мать: Фролова Галина Стахиевна

Рождение ребёнка
24.08.2016

Сын: Алексеев Платон Артемович

Отец ребёнка: Алексеев Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алиса Артемовна

Отец ребёнка: Алексеев Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Артем

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