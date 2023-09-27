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(Сухова) Вероника Сергеевна
(Сухова) Вероника Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сухов Сергей
Мать
Сухова (Будко) Галина Ильинична
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сухов Сергей
Мать:
Сухова Галина Ильинична
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