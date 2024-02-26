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Илья Панкратьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Панкратей Ермолаев (Ич)

Мать: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Исаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Ильина (Чна)

Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Настасья Ильина (Чна)

Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.07.1851 ст.

Сын: Степан Ильин (Ич)

Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)

Смерть
1851

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