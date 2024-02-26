Илья Панкратьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Панкратей Ермолаев (Ич)
Мать: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Исаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Ильина (Чна)
Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Настасья Ильина (Чна)
Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.07.1851 ст.
Сын: Степан Ильин (Ич)
Мать ребёнка: Парасковья Исаева (Вна)
Смерть
1851