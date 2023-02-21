Варлакова Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Сын: Варлаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956