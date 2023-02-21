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Варлакова Анастасия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василий Григорьевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Сын: Варлаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василий Григорьевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Василий Григорьевич

Смерть
1956
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