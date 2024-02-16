Никулкина (--) Пелагея Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1901
Дочь: Никулкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никулкин Иван Филиппович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
11.01.1904
Отец ребёнка: Никулкин Иван Филиппович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно