Герасимов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.2016
Сын: Герасимов Глеб Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Кира Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.2020
Дочь: Герасимова София Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Кира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Кира Ивановна