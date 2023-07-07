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Герасимов Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.2016

Сын: Герасимов Глеб Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Кира Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.2020

Дочь: Герасимова София Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Кира Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Кира Ивановна