Америков Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Артемова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Америков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно