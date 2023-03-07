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Америков Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908

Отец: Америков Сергей Григорьевич

Мать: Америкова Ксения Григорьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Артемова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Америков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Америкова Анна Дмитриевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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