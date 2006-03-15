Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1922
Дата смерти15.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922
Отец: Язовский Андрей
Мать: Язовская Анна
Рождение ребёнка
02.01.1943
Сын: Мокроусов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
20.08.1944
Сын: Мокроусов Николай Павлович
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
17.06.1946
Дочь: Мокроусова - Аксенова Галина Павловна
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мокроусов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1950
Сын: Мокроусов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
17.02.1953
Дочь: Мокроусова - Бардакова Валентина Павдловна
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1955
Сын: Мокроусов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Рождение ребёнка
20.08.1957
Дочь: Мокроусова - Мясникова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович
Смерть
15.03.2006