Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1922

Дата смерти

15.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922

Отец: Язовский Андрей

Мать: Язовская Анна

Рождение ребёнка
02.01.1943

Сын: Мокроусов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
20.08.1944

Сын: Мокроусов Николай Павлович

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
17.06.1946

Дочь: Мокроусова - Аксенова Галина Павловна

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Мокроусов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1950

Сын: Мокроусов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
17.02.1953

Дочь: Мокроусова - Бардакова Валентина Павдловна

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
08.04.1955

Сын: Мокроусов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Рождение ребёнка
20.08.1957

Дочь: Мокроусова - Мясникова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Мокроусов Павел Егорович

Смерть
15.03.2006
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