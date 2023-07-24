Пиотровская (Шварева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиотровская (Шварева) Татьяна Васильевна

Пиотровская (Шварева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1956

Отец: не указан

Мать: Шварева Тамара Никифоровна