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Пиотровская (Шварева) Татьяна Васильевна
Пиотровская (Шварева) Татьяна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.1956
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шварева (Колесникова) Тамара Никифоровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1956
Отец: не указан
Мать:
Шварева Тамара Никифоровна
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