Ланина Аграфена Дмитриевна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланина Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ланин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ланин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ланин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Ланин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ланина) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Ланин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ланин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ланин Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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