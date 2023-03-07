Холопова (Оглуздина) Надежда Анатольевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1958
Бракосочетание
08.02.1979
Рождение ребёнка
19.11.1980
Дочь: Комиссарова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
?.01.1984
Сын: Холопов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич
Коськово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1989
Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область