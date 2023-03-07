Холопова (Оглуздина) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Оглуздина) Надежда Анатольевна

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1958

Отец: Оглуздин Анатолий Константинович

Мать: Оглуздина Нина Ивановна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1979

Муж: Холопов Николай Анатольевич

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1980

Дочь: Комиссарова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1984

Сын: Холопов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич

Коськово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1989

Сын: Холопов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Холопов Николай Анатольевич

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
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