Кузнецова Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Кузнецова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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