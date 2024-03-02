Кузнецова Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Кузнецова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно