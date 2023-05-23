Крюков Борис Васильевич
Место рожденияDmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рождения1913
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1950
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979