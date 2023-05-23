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Крюков Борис Васильевич

Место рождения

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

1913

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Игнатьев Василий Асекритович

Мать: Игнатьева Татьяна Максимовна

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Елена Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979
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